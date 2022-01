De 43-jarige Roberta Metsola is dinsdag verkozen tot nieuwe voorzitter van het Europees Parlement. De politica uit Malta werd dinsdag in de eerste ronde verkozen met 458 van de 616 geldige stemmen. Ze is de jongste en nog maar de derde vrouwelijke voorzitter van het Europese halfrond, maar niet onomstreden.