Onzichtbare ‘omikron 2.0’-variant brengt mogelijk goed nieuws

"De BA.2-variant is waarschijnlijk ontstaan in India, waar hij al de helft van de besmettingen uitmaakt", zegt biostatisticus Tom Wenseleers:

Er is nog maar eens een nieuwe versie van het virus aangetroffen in ons land. Het gaat om een subvariant van omikron, met de naam BA.2. Zijn grote broer BA.1 maakt op dit moment 85 procent van de viruscirculatie uit. De rest werd aan delta toegeschreven, dat onverwacht dapper standhield. Maar mogelijk heeft BA.2 zich hier al dieper genesteld, en is delta al verder op retour. Toch kunnen we niet helemaal gerust zijn over deze nieuwe versie.