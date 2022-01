Atypisch Disney, en toch wereldwijde hit

‘We don’t talk about Bruno’ uit ‘Encanto’ is grootste hitparadesucces sinds ‘Let it go’

De nieuwste Disneyfilm Encanto levert een onverwachte internationale hit op: We don’t talk about Bruno. Het is het grootste hitparadesucces voor ’s werelds bekendste animatiestudio sinds Let it go uit Frozen. Het succes komt blijkbaar onverwacht – het is een atypisch Disneynummer – want de makers hebben een ándere song uit de film ingestuurd voor de Oscars.