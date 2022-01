Twaalf voertuigen in overtreding bij controles op zwaar vervoer in Diepenbeek

In Diepenbeek op de Boudewijnlaan is maandag een controle gehouden op het zwaar verkeer. Twaalf van de achttien gecontroleerden was in overtreding. Twee bestuurders reden onder invloed van drugs. Twee vrachtwagenbestuurders hadden niet de verplichte geneeskundige schifting voor het rijbewijs C. Hun rijbewijs was hierdoor ongeldig. De overtreders moesten hun vrachtwagen laten staan tot er een nieuwe bestuurder met geldig rijbewijs kwam overnemen. De politiemensen stelden ook nog tien overtredingen vast op ladingzekering, goederenvervoer, overlading en gsm-gebruik aan het stuur. Het boetebedrag van alle overtredingen liep op tot 3.370 euro. maw