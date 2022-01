Inbrekers hebben toegeslagen in de Wijngaardstraat in Hasselt. Met een scherp voorwerp werd geprobeerd om de voordeur van een huis te forceren. Dit is niet gelukt. Op Hollands Veld aan het Sint-Martinusplein werd het cilinderslot van een flat afgebroken. De inbrekers doorzochten de kamers maar er zou niets zijn gestolen. maw