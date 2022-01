WHO-topman waarschuwt: coronapandemie nog lang niet voorbij

Het idee leeft dat de omikronvariant goedaardig is, maar het virus “blijft de wereld overspoelen. (...) Mispak jullie niet, ook omikron veroorzaakt ziekenhuisopnames en sterfgevallen, en zelfs de mildste gevallen kunnen de gezondheidsfaciliteiten overbelasten,” verklaarde hij op een persconferentie.

Hoewel in sommige landen een piek lijkt te zijn bereikt en de indruk ontstaat dat het ergste van de laatste golf voorbij is, is geen enkel land volgens de WHO-baas volledig uit de gevarenzone. De situatie zal de komende weken “kritiek blijven” voor gezondheidsmedewerkers en -stelsels in heel wat landen, aldus Tedros. Hij acht het bovendien waarschijnlijk dat er nog andere varianten zullen opduiken.

De WHO-topman maakt zich ook zorgen over de lage vaccinatiegraad in bepaalde landen. “Mensen lopen een grotere kans om aan ernstige vormen van de ziekte te lijden of te sterven als ze niet worden gevaccineerd”. “Omikron mag dan over het algemeen genomen minder ernstig zijn, maar het verhaal dat het een milde ziekte is, is misleidend. Het ondermijnt de wereldwijde reactie en kost meer levens,” besloot Tedros.

De vaccinalliantie Gavi van haar kant schat dat het internationale vaccinatieprogramma voor arme landen, Covax, waarschijnlijk over de komende vijf maanden zijn twee miljardste dosis zal kunnen leveren. Een paar dagen geleden werd aangekondigd dat in het kader van het Covax-programma de miljardste dosis van het coronavaccin was geleverd.