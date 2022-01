Senegal en Guinee plaatsen zich voor achtste finales Africa Cup

Knowledge Musona (ex-Oostende, Anderlecht en Eupen) zette Zimbabwe op voorsprong. Kudakwashe Mahachi verdubbelde net voor rust die voorsprong. Naby Keita maakte na de rust nog de aansluitingstreffer, maar verder dan dat kwam Guinee niet meer. In het slot mocht STVV-speler Mory Konaté nog enkele minuten invallen. In Malawi-Senegal werd er niet gescoord.

Senegal is zo winnaar van groep B met vijf punten. Guinee telt vier punten, eindigt als tweede, en stoot eveneens door. Ook Malawi heeft vier punten, maar verloor het onderlinge duel en moet vrede nemen met de derde plaats. De vier beste derdes stoten eveneens door, maar het is nog niet duidelijk of Malawi daarbij is. Zimbabwe eindigt met drie punten laatste. (belga)