Tijdens het experiment moest Jan Van Looveren 16 uur per dag neerzitten. Na één week waren de schadelijke effecten al zichtbaar. — © VRT

Hasselt/Diepenbeek

De gemiddelde Vlaming zit 10 tot 12 uur per dag neer. Dat kan op termijn leiden tot hart- en vaatziekten, diabetes en zelfs kanker. “Het beste is om elk kwartier even recht te staan”, zegt inspanningsfysioloog Bert Op ’t Eijnde (UHasselt).