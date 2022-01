Geen noodmaatregelen om dreigende personeelsuitval door omikron op te vangen

Het is nu noodzaak om alles op alles te zetten en essentiële sectoren, zoals supermarkten, voedingsbedrijven, de gezondheidszorg en de diensten open te houden. Dat zegt vakbondsman Jan Staal, die spreekt namens de Algemene Centrale van het ABVV. Door de oprukkende omikronvariant is er veel personeelsuitval. De werkgevers vragen om jobstudenten, interimpersoneel en gepensioneerden in te zetten en de economie draaiende te houden. Meer flexibiliteit en extra personeel is niet de oplossing, aldus de socialistische vakbond. “Want zo blijft het virus circuleren en het gaat nu over de gezondheid van iedereen in deze gezondheidscrisis”, klinkt het. Werknemers mogen niet als kanonnenvlees ingezet worden om nog meer winsten te maken. Dat is nu even niet aan de orde, vindt het ABVV.