Meer en meer scholen lopen leeg door besmettingen en quarantaine

Het aantal coronabesmettingen is gestegen naar 15.243 op weekbasis: een absoluut record sinds het begin van de coronacrisis. Dat is een onderschatting. Het gaat namelijk om de geregistreerde besmettingen. In werkelijkheid ligt het cijfer veel hoger. Maar de impact van de wild om zich heen grijpende omikronvariant op de Limburgse ziekenhuizen blijft eerder beperkt. Gisteren stegen de opnamecijfers met 9. Het aantal Covid-patiënten op intensieve daalt lichtjes. Dat betekent dat de vaccins en zeker de boosterprik hun werk doen. Wel begint het absenteïsme op de werkvloer zwaar te wegen. Maar het is toch vooral in het onderwijs, waar het alle hens aan dek is.