Natuurhulpcentrum zoekt adoptiekandidaten voor koningspythons

Oudsbergen

Een Californische Koningsslang, het eens wat anders dan een hond of kat adopteren. Het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen is op zoek naar een nieuwe thuis voor deze sissende reptielen. Toekomstige eigenaars moeten wel ervaring hebben. De kosten voor een slang kunnen ook hoog oplopen. Daarom wordt het steeds moeilijker om een permanente thuis te vinden voor de slangen. Wie ervaring heeft met deze sissende reptielen kan er dus een adopteren van het Natuurhulpcentrum.