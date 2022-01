Levenslang leren op nieuwe Welzijnscampus in Beringen

Op 18 januari 2022 was het de laatste les van de cursus Smartphone en Tablet met daarop het besturingssysteem van Android van Google.

De cursussen startten op 11 oktober op de nieuwe Welzijnscampus Regina Mundi in Beringen-Mijn, de voormalige site van de Horizon. Er waren 10 leergierigen van gemiddeld 70 jaar. Zij werden onderwezen door de 20-jaar jongere juf Tania.Op 9 februari start een naaiopleiding, bestaande uit meerdere modules. In elke module leer je bepaalde technieken, toegepast op kledingstukken die de cursisten zelf gaan maken. Ze krijgen daarbij ook informatie over mode, stoffen, patronen en materialen.