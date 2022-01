Rode Duivel Timothy Castagne twee maanden out na operatie aan de dij

De blessure van Castagne komt als een verrassing. De flankspeler speelde zijn laatste partij op 28 december tegen Liverpool. Sindsdien was de club enkel nog actief voor de FA Cup - zonder Castagne - en werd het volgende competitieduel uitgesteld wegens een teveel aan coronagevallen. “De problemen zijn opgedoken in de wedstrijd tegen Liverpool”, aldus Brendan Rodgers. “Hij kreeg tijdens de wedstrijd last van een dead leg, een slapend been. Er ontstonden bloedingen in zijn dij die we niet opgelost kregen. Een operatie drong zich dus op.”

Rodgers rekent op acht tot negen weken afwezigheid voor Castagne. Het team van Youri Tielemans moet ook al steraanvaller Jaimy Vardy en Jonny Evans voor een langere periode missen.