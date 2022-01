Dat tennisster Yanina Wickmayer (32) in ‘The masked singer’ achter het kostuum van Roos schuilging, weet half Vlaanderen intussen wel. Maar hoe was het voor haar om dit avontuur te beleven in alle anonimiteit? In ‘Behind the mask’ blikt de afvaller voortaan elke woensdag terug op zijn of haar avontuur.