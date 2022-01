Nederlandse vrouw (48) met schroevendraaiers opgepakt na inbraak in Lanklaar

In Lanklaar is maandagavond een 48-jarige dievegge in de boeien geslagen. Alert buren verwittigden iedereen via de buurtprevetie-WhatsApp. De politie observeerde haar auto en toen de vrouw opdook werd ze door weilanden achtervolgd. Met schroevendraaiers op zak bekende de Nederlandse vrouw de inbraak in de Dokter Lenstralaan.

Alerte bewoners van de Dokter Lenstralaan zagen maandag rond 18 uur een auto met Nederlands kenteken voor een nieuwbouw. Ze hadden die auto daar nog nooit gezien. Een van de buren stuurde via de buurtpreventie-WhatsApp een berichtje met de vraag of iemand die Nederlandse auto kent. Niemand was bekend met het voertuig. Daarop gingen enkele buren een kijkje nemen. Ze merkten een vrouw op. Ze was in de kofferruimte wat aan het rommelen. De buren die op afstand toekeken, zagen de vrouw naar een huis gaan. Daar werd ingebroken. De spullen stonden buiten klaar om mee te nemen. Aan meerdere ramen waren sporen van braak.

Observatie

De auto stond na de inbraak nog in de straat geparkeerd. De politie Maasland kwam en stelde een observatiepost op in de buurt van het verdachte voertuig. Toen de vrouw enkele uren later weer naar haar auto kwam, liep ze te voet weg. Ze had de politie ontdekt. De vrouw liep richting weilanden en kanaal. De politie kon de vrouw te voet inhalen en inrekenen. Ze had meerdere schroevendraaiers bij. De vrouw is afkomstig uit het Nederlandse Molenschot, in de regio van Breda. Haar auto werd in beslag genomen. De vrouw heeft bekentenissen afgelegd. Ze is aangehouden. Politie Maasland is bezig met het onderzoek.

