Bier gebrouwen in Truiens boerengat wordt in New York geserveerd voor 14 euro

Belgische bieren zijn al jaren hot in de States. Eén van de tien brouwsels van Brouwerij Kerkom wordt zelfs geserveerd in één van de beste restaurants ter wereld. “Een droom die nooit in vervulling zou zijn gegaan zonder Gerty Christoffels”, zegt Marc Limet.

Excusez les mots, maar met goed vijfhonderd inwoners en een oppervlakte van 5 km² is de Truiense deelgemeente Kerkom wat men in Vlaanderen een boerengat pleegt te noemen. Of een zakdoek, zo u wil. Wel, in dat onooglijke dorpje wordt een bier gebrouwen dat op de kaart staat van Eleven Madison Park in New York, in 2017 uitgeroepen tot het beste restaurant ter wereld. De Bloesem Bink (33 cl) wordt er aangeboden voor 14 euro.

Je kan dat seizoensbier ook voor een democratischere prijs gaan proeven op de plaats van herkomst. Belgian Beer Café is een leuk concept van het Limburgse ontwerpbureau Creneau International, maar een bruinere versie van de Belgische cafés uit het interbellum dan de brasserie van Brouwerij Kerkom ga je niet vinden. Houtkachel, vintage cafétafels, plankenvloer: het substantief gezelligheid lijkt hier uitgevonden.

Spotnaam

“Dat hoort bij de klassieke stijl van onze bieren”, zegt Marc Limet. Hij nam de in 1878 opgerichte brouwerij 23 jaar geleden over van Jean Clerinx, kleinzoon van de oprichter. “In 1968 sloot hij de brouwerij om voor concurrent Alken te gaan werken, maar bij zijn pensionering startte hij met een nieuwe, kleinere brouwerij. Hij brouwde een donkerblond bier van hoge gisting met een bittere smaak. Hij noemde het Bink, de spotnaam van de Truienaars.”

“Toevallig zag ik een uitzending van Boeketje Vlaanderen, het populaire BRT-programma dat werd gepresenteerd door Gerty Christoffels. Uit nieuwsgierigheid reed ik naar Kerkom om dat bier te gaan proeven. Ik had direct een wow-gevoel, precies wat ik lustte. Ik ging geregeld terug en raakte bevriend met Jean, die me op zeker ogenblik vroeg of ik de brouwerij wilde overnemen.”

“Voor mij was dat de vervulling van een kleine droom. In mijn jeugdjaren dronken alle vrienden pils, behalve ik en mijn beste vriend. Wij hielden van wit- en amberkleurige bieren. Ik raakte zo gefascineerd door Belgische bieren, dat het een uit de hand gelopen hobby werd. Ik begon zelf te brouwen in een soepketel van tien liter, maar dat was niet te drinken. Ik denk dat ik intussen een weg heb afgelegd.” (lacht)

Geproefd door onze culinair recensent Rudi Smeets: Winterkoninkske Grand Cru

© Luc Daelemans

Het Winterkoninkske is – naast de Bloesem Bink – het tweede seizoensbier van brouwerij Kerkom. Twaalf jaar geleden bracht Marc Limet er een alcoholrijkere versie van op de markt: het Winterkoninkske Grand Cru, een zwaar donker bier dat je best niet achteroverslaat zoals een pils op een zomerterras. Het alcoholpercentage bedraagt immers 13 %. Je drinkt het niet, maar degusteert het. Om aan dat hoge percentage te geraken, wordt biergist gebruikt in combinatie met champagnegist. Door het gebruik van verschillende soorten donkere mout proef je toetsen van chocolade, koffie en sherry. “Het strafste winterbier van Limburg” – dixit Marc Limet – is enkel verkrijgbaar per fles van 75 cl.

Lekker bij? Het Winterkoninkske Grand Cru past uitstekend bij wildgerechten en stoofpotjes, als vervanger van een complexe rode wijn. Chocoladedesserts kunnen ook, net als hammetje met zuurkool en zwarte pens met appelmoes en krieltjes.

Prijs? ± 10 euro

Te koop? In drankcentrales (zie website) of in de brouwerij