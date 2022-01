Thibau Nys is klaar voor WK: “Schouder en rug zullen mij niet hinderen in Fayetteville”

Thibau Nys kan deelnemen aan het WK veldrijden voor beloften in het Amerikaanse Fayetteville (29-30 januari). De negentienjarige Vlaams-Brabander is net op tijd hersteld van een schouderblessure. Nys gaf ook mee dat de rug na zijn val op het BK in Middelkerke opnieuw opspeelde. “Maar ik ben nu opnieuw helemaal fit en klaar voor het WK”, liet een opgeluchte Nys weten op een persbabbel.

“Ik had niet alleen last van de schouder, maar ook van de rug”, maakte de renner van Baloise Trek Lions dinsdag bekend. “Ik dacht eerst dat het een klein probleem was, maar achteraf bleek mijn rug harder geraakt dan mijn schouder. We dachten aan een spierscheur, maar dat bleek niet het geval. De voorbije drie dagen heb ik opnieuw het gevoel dat ik normaal kan trainen. Enkel bij het heel explosief aanzetten is er nog een knagende pijn. Maar ik ben er honderd procent van overtuigd dat dit voor het WK opgelost raakt. Dat is een grote overwinning. Dat had ik op de dag van mijn val op het BK (9 januari, nvdr.) niet verwacht. Ik wilde ook enkel naar het WK als mijn blessures me niet zouden hinderen en dat is het geval. Het is niet zo dat ik half fit naar de Verenigde Staten zal afreizen. Dan had ik mijn plaats afgestaan.”

© BELGA

“Ik heb natuurlijk enkele trainingsdagen en de wedstrijd in Flamanville gemist”, ging Nys verder. “Het probleem zal dus eerder conditioneel zijn. Al ben ik ook niet zolang out geweest. Het was niet de perfecte voorbereiding, maar het kan ook niet zijn dat ik mijn topvorm volledig kwijt ben. Het gevoel op training is ook nog goed. Ik ga de komende week proberen de schade nog in te halen. Ik ben heel hard aan het trainen. Dat zal ik misschien nog merken bij mijn comeback in de X2O Badkamers Trofee-manche van zaterdag in Hamme. Ik zie Hamme ook zeker niet als een referentie voor het WK.”

Geen hoge verwachtingen

Nys maakte zijn wederoptreden dinsdag bekend, maar de beslissing viel niet dinsdag. “Het was een proces van enkele dagen”, legde hij uit. “We zagen een heel positieve evolutie. Het gevoel was goed. Ik merkte dat ik hier verder op kon bouwen.”

Nys was voor het BK in topvorm met overwinningen in Loenhout, Baal en Herentals. Links en rechts werd hij als topfavoriet gezien voor het WK, maar dat is nu niet meer het geval. “Mijn verwachtingen zijn niet hoog”, aldus Nys. “Ik wil in de beste vorm naar daar trekken, maar ik mik niet op een bepaalde plaats. Dat ik naar de Verenigde Staten kan afreizen, is al een overwinning op zich. Er zijn in mijn ogen heel veel favorieten. Emiel Verstrynge, Joran Wyseure, Jente Michels, Ryan Kamp en Pim Ronhaar zijn allemaal toppers. Het kan daarbovenop ook nog een outsider worden. Ik reken mezelf zeker niet tot de favorieten.”