Snelheidsduivel probeert politievoertuig te rammen met 220 per uur

Kan een wagen als wapen gebruikt worden? Dit is de vraag die de advocaat van S.N. zich stelde. Zijn cliënt scheurde met 220 kilometer per uur op de autosnelweg richting Frankrijk en zou een politievoertuig hebben proberen te rammen toen dat hem staande wou houden. Hij staat terecht voor gewapende weerspannigheid en riskeert tien maanden cel.

De feiten dateren van 24 oktober 2020. De politie zag een Volkswagen Golf aan hoge snelheid voorbijkomen. “De beklaagde stak nog een tandje bij en probeerde de Franse grens over te geraken om te politie te ontvluchten. Hij wou hierbij een voertuig rammen, een aanrijding werd nipt vermeden.” Het leverde hem de bijkomende aanklacht voor gewapende weerspannigheid op.

“Onzin”, vindt zijn raadsman. “Er is geen wapen gebruikt dus is er geen gewapende weerspannigheid. Mijn cliënt is een snelheidsduivel die zijn nieuwe wagen wou testen, maar dat is een zaak voor de politierechtbank. Hij had nooit de intentie om iemand te rammen, dit is een zaak van woord tegen woord.” Vonnis op 31 januari.