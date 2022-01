De Alpen liggen in Peer: de mooiste Limburgse locaties volgens nieuw boek

Fotograaf Koen De Langhe was verrast door Limburg. “Op de mijnterrils waan je je soms in de Schotse Highlands.” — © Koen De Langhe

“Een feest voor fotografen”, zo vat landschapsfotograaf Koen De Langhe zijn trip door Limburg samen. Voor zijn nieuwste fotoboek bezocht hij duizend mooie plekken in België, waarvan 100 in Limburg: “Soms waan je je hier in de Schotse Highlands.”

Koen De Langhe. — © rr

1.000 Plekken die je écht gezien moet hebben – België, zo heet het nieuwste boek waarvoor de Vlaamse landschaps- en stadsfotograaf Koen De Langhe kiekjes leverde. Het voorbije jaar spendeerde hij zowat al zijn tijd aan het doorkruisen van België, op zoek naar de allermooiste fotolocaties. Uitschieter in Limburg? De mijnterrils, vindt hij. “Hoe de natuur het in Limburg heeft overgenomen van de industrie is in één woord uniek. Na de sluiting van de steenkoolmijnen woekerde het groen hier in die mate, dat je je soms in de Schotse Highlands waant. Als je op een van de mijnterrils in het Maasmechelse Terhills staat: het reliëf van het Nationaal Park Hoge Kempen is adembenemend. De mijnsites van Beringen en Thor Park in Genk zijn ook een feest voor fotografen. Ik heb ze allemaal bezocht.”

Een van de grootste verrassingen trof de fotograaf aan in het noorden van Genk. “Mijn verwachtingen voor LABIOMISTA waren niet al te hoog gespannen, maar dat bleek een vergissing. De variatie en vormen in het park hebben me overrompeld. De brug van Vroenhoven rijd ik voortaan ook niet meer zomaar voorbij. Snow Valley in Peer is me ook bijgebleven. Toen ik er foto’s ging maken, was er een Zwitsers topteam aan het trainen. Nooit gedacht dat internationale skiërs iets kunnen bijleren in Vlaanderen.”

Acht knappe Limburgse locaties uit het boek:

Kuttekoven, Borgloon: Bloesemdorp met wijngilde. “In Kuttekoven zijn er meer fruitbomen dan mensen”, schrijft auteur Gert Corremans bij de foto. Koen de Langhe trok er in hartje lente naartoe om zo veel mogelijk witte bloesems te vereeuwigen.

© Koen De Langhe

Snow Valley, Peer: In de Limburgse Alpen. Op de foto traint een Zwitsers topteam onder speciale omstandigheden. “Ik had nooit gedacht dat internationale skiërs iets kunnen bijleren in Vlaanderen”, aldus De Langhe.

© Koen De Langhe

Remersdaal, Voeren: Zuiverste lucht van Vlaanderen. Dit is het hoogste punt van Vlaanderen, vanwaar je uitkijkt over Vlaanderen, Wallonië, Nederland en Duitsland. Volgens de fotograaf is het landschap er even prachtig als ongerept.

© Koen De Langhe

Brug van Vroenhoven, Riemst: Waar de Tweede Wereldoorlog begon. Onder de brug van Vroenhoven ontdekte Koen De Langhe een terras dat over het Albertkanaal lijkt te zweven.

© Koen De Langhe

Hasselt: Street Art City. In Hasselt zijn meer dan 80 gevels versierd met streetart en graffiti die samen kleurrijke verhalen vertellen.

© Koen De Langhe

Antiek- en brocantemarkt, Tongeren: Voor dag en dauw op schattenjacht. De stad komt uitgebreid aan bod in het boek. De fotograaf wilde tijdloze foto’s maken, en wilde mondmaskers in beeld daarom vermijden.

Kessenich, Kinrooi: De laatste Maasgemeente voor de Nederlandse grens is een van de Limburgse pittoreske dorpjes die Limburg rijk is.

© Koen De Langhe

Thor Park, Genk: Op stap met steenmannetjes. Het zal ons Limburgers niet verbazen, maar de beeldkunstenaar uit Holsbeek schuift het door mijnterrils getekende landschap naar voren als letterlijke uitschieter.

© Koen De Langhe

Praktisch

1000 Plekken die écht gezien moet hebben - België van Gerrit Corremans en Koen De Langhe. Het boek bundelt duizend uitnodigen om erop uit te rekken, of duizend aanleidingen om je persoonlijke olifantenpaadjes te banen.

Bladzijden: 544

Uitgeverij: Lannoo

Kostprijs: 49,99 euro

www.instagram.com/koendelanghe_fotogeniekbelgie/