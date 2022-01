Alain Remue van Cel Vermiste Personen over Dean: “Het is weer fout gegaan”

Alain Remue, het hoofd van de Cel Vermiste Personen, leidde gisteravond mee de zoektocht naar de vermiste Dean (4) en zijn oppas Dave De Kock (34), vanuit het commandocentrum in Bergen-Op-Zoom. Het lichaam van het kind werd uiteindelijk aangetroffen in Neeltje Jans, in Zeeland. Kort daarvoor was de kidnapper al ingerekend. De politie had zeer snel een spoor naar Nederland, waar een getuige de verdachte en zijn auto had opgemerkt. Dankzij die getuige is alles in een stroomversnelling geraakt.