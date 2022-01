Vier dagen lang verzon Dave De Kock smoesjes, ook zijn vriendin loog: reconstructie van de verdwijning van Dean (4)

Vier dagen lang is de mama van kleuter Dean door Dave De Kock (34) aan het lijntje gehouden over het lot van haar zoontje. Maar ook R., de Nederlandse vriendin van De Kock, is niet eerlijk geweest tegenover mama en politie waardoor mogelijk kostbare tijd verloren ging. Na een zoektocht werd het lichaam van de jongen maandagavond gevonden op het werkeiland Neeltje Jans in Zeeland. Een reconstructie.