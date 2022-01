Brussels Airlines verwacht “heel drukke zomer”

De luchtvaart en het toerisme hebben momenteel nog erg te lijden onder de omikronvariant van het coronavirus, maar Brussels Airlines is optimistisch voor het zomerseizoen, dat op 27 maart start.

“De boekingscijfers tonen duidelijk een grote zin om te reizen aan”, zegt Jan Derycke, die verantwoordelijk is voor het netwerk en de planning bij de luchtvaartmaatschappij, in een persbericht. “In vergelijking met de zomer van 2021 zien we ook dat klanten opnieuw langer op voorhand hun vlucht reserveren, vooral voor de vakantieperiodes. De verwachting is dat Spanje, Portugal, Italië en de Griekse eilanden dit zomerseizoen de populairste bestemmingen worden.”

Bij de 66 middellangeafstandsbestemmingen die Brussels Airlines tijdens de zomer zal aanbieden, zijn er acht nieuwe in vergelijking met vorig jaar. Het gaat om de Griekse eilanden Lesbos, Samos en de stad Chania op Kreta, de Marokkaanse bestemmingen Marrakesh en Rabat, het Canarische Eiland Lanzarote, Hurghada in Egypte en de Duitse stad München. Op die laatste bestemming neemt Brussels Airlines twee van de zeven vluchten per dag over van moedermaatschappij Lufthansa.

Daarnaast zal Brussels Airlines vliegen op 19 langeafstandsbestemmingen. De details daarvan werden eerder al bekendgemaakt, met de heropening van de verbindingen met Conakry (Guinee) en Ouagadougou (Burkina Faso) in Afrika en met Washington D.C. in Noord-Amerika.