Pas geopend: Gezellig tafelen in brasserie Tafeltijd in Overpelt

Op 14 januari openden Elke Kenis (36) en Ronald Swinnen (40) hun brasserie Tafeltijd op de Oude Markt in Overpelt. Elke zag opportuniteiten in het vrijgekomen pand op de Oude Markt in Overpelt en manlief Ronald stapte mee in het verhaal. “Gezellig tafelen staat hier centraal.”

De nieuwe brasserie bevindt zich op de plek waar De Generaal een halfjaar eerder de deuren sloot. Uitbaters Ronald en Elke gaven de zaak vanbinnen een volledige remake. Voor Elke is het al haar tweede zaak, want sinds 2016 runt ze ook het cateringbedrijf Etenstijd, goed voor kleine feestjes. De vrijkomen eetgelegenheid aan het marktplein in Overpelt bood een nieuwe opportuniteit voor Elke en manlief Ronald stapte mee in het verhaal. Zo werd de brasserie Tafeltijd geboren. De opening was alleszins veelbelovend.

Elke, Ronald en het Tafeltijd-team leggen nadruk op het gezellig tafelen. “Je kan onze menukaart raadplegen op de website, alles binnen de gangbare prijs”, zegt Elke. De keuken is doorlopend open van 11.30 uur tot 20.30 uur. Naast de gewone menu- en suggestiekaart, is er ook een lunchkaart tot 16.30 uur en een koffiekaart vanaf 10 uur. “Suggesties zijn in overleg met het team en wij streven naar seizoensgebonden producten”, zegt Elke. In de zaak zijn er vijftig zitplaatsen en zeven aan de toog. Het buitenterras aan het marktplein en achter de zaak biedt nog eens 70 zitplaatsen.(path)

Info

Brasserie‘ Tafeltijd’

Oude Markt 28, 3900 Pelt

Tel.: 011/55.32.52 - gsm. 0487/52.15.37

www.tafeltijd.nu - info@tafeltijd.nu

Open: maandag en van donderdag tot zondag vanaf 10 uur. Dinsdag en woensdag gesloten