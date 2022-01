De gevreesde tsunami die de vijfde coronagolf zou veroorzaken in de zorg, gedreven door de omikronvariant, blijkt mee te vallen. In ziekenhuizen en woonzorgcentra, bij apothekers en bij huisartsen is het druk en zijn er veel besmettingen, maar overal blijft het voorlopig beheersbaar. Er is zelfs plaats voor optimisme. “Het ergste is achter de rug.”