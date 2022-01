Belgische handbalmannen mikken op tweede kwalificatie in handvol dagen

Bondscoach Yérime Sylla gelooft rotsvast dat zijn spelers na het succes van vorige week niet op hun lauweren zullen rusten. “Je voelt dat bij de spelers deze kwalificatie (in de WK-voorronde) niet volstaat, ook al zijn we heel tevreden. Ze hebben hun blik al op Luxemburg gericht. We hebben de tijd genomen om hiervan te genieten en daarna zijn we snel weer aan het werk gegaan”, legt de bondscoach uit.

Donderdag spelen de Red Wolves in Luxemburg (19u30), zaterdag wacht de return in Hasselt (20u15). Sylla is alvast op zijn hoede. “Luxemburg heeft veel aanvallende kwaliteiten. Ze scoren graag en ze kunnen veel doelpunten maken”, weet de trainer, die in het verleden onder meer in de Luxemburgse competitie aan de slag was. “We zullen op onze hoede moeten zijn. Onze verdedigende organisatie zal er moeten staan, anders kunnen we in de problemen komen. Daar werken we hard aan.”

De Belgische ploeg werkt deze maand een vol programma af, maar dat is voor de bondscoach geen onoverkomelijk probleem. “We beschikken over uitstekende voorwaarden om in te werken, kunnen goed recupereren. We eten heel lekker. Het is voor het eerst dat we zoveel matchen op rij spelen, maar we gaan er goed mee om. In deze groep zijn wij het team met het minste aantal geblesseerden. Bij ons vallen jongens uit door covid maar daar zijn we op een juiste manier mee omgegaan. Ik beschik over een heel gemotiveerde ploeg die nog over “jus” beschikt voor Luxemburg. We mogen vermoeidheid niet als een excuus inroepen. Als het niet lukt, zal het alleen aan ons liggen.”