Wouter Vrancken verduidelijkt dubbele aanvraag tot uitstel bij KV Mechelen: “Drie spelers met hartklachten na hun besmetting”

KV Mechelen heeft zijn slag dan toch thuisgehaald. De Algemene Vergadering van de Pro League stemde deze namiddag voor een reglementswijziging die uitstel toelaat vanaf twee besmette doelmannen. Als de Hoge Raad van de KBVB de wijziging dinsdag nog bevestigd, wordt de wedstrijd van woensdagavond tegen KRC Genk uitgesteld. In een digitale persconferentie gaf KV-coach Wouter Vrancken zonet wat meer achtergrond over hoe ernstig de Covid-situatie is binnen zijn spelersgroep. “We hebben drie spelers naar de hartspecialist moeten sturen”, aldus Vrancken.

KV Mechelen schermde de afgelopen dagen met zijn twee positief geteste doelmannen (Coucke en Wenssens) om hun wedstrijden tegen OH Leuven en KRC Genk te laten uitstellen. Vrancken benadrukte in zijn persconferentie dat het niet enkel daarom was dat de club om uitstel vroeg. “Er wordt gefocust op twee keepers, maar dat is niet de hoofdreden waarom we wilden uitstellen. Het gaf ons wel de mogelijkheid om onze wedstrijden binnen de regels van het protocol te laten uitstellen. De hoofdreden is het hele plaatje: doelmannen en spelers die in quarantaine zaten maar ook spelers die net uit quarantaine terug waren en nog maar één of twee keer konden meetrainen. Voor de wedstrijd tegen OHL beschikten we bijvoorbeeld slechts over zeven fitte spelers.”

Hartklachten

In plaats van onder voorbehoud te spelen koos KV ervoor om zaterdag niet te komen opdagen voor de wedstrijd tegen OH Leuven. Spelen was medisch onverantwoord, vindt Vrancken. “We hebben deze week drie afspraken met een hartspecialist laten vastleggen, omdat er spelers waren met hartklachten na hun besmetting. Ze waren bezorgd omdat ze een zekere druk voelden bij inspanningen na hun quarantaine. Die afspraken zijn gepland voor dinsdag en woensdag. We willen zeker zijn. Zo lang we daar geen uitsluitsel over hebben, willen we geen risico’s nemen.”

Forfait tegen OHL aanvechten

Omdat de reglementswijziging niet retroactief wordt toegepast, moet KV Mechelen wel nog verschijnen voor het Disciplinair Comité van de KBVB voor de niet-gespeelde wedstrijd tegen OH Leuven. Daar riskeert het een 5-0 forfaitnederlaag opgelegd te krijgen. Een uitspraak waar Vrancken zich sowieso wil tegen verzetten. “Zeker en vast. Ik vind dat we er alles aan moeten doen om die wedstrijd te laten herspelen. Ieder mens met wat gezond verstand zou daar achter moeten staan. Dat lijkt me heel simpel. We hadden een zeer gegronde reden om die wedstrijd te laten uitstellen en door onze twee besmette doelmannen vallen we ook nog eens binnen de regels. Dan lijkt het mij een evidentie om die wedstrijd te laten herspelen.”

