Nederlandse premier Rutte over misstanden ‘The Voice’: “Onacceptabel en onbetamelijk”

De Nederlandse premier Mark Rutte heeft dinsdag gereageerd op de misstanden binnen het tv-programma The Voice of Holland. Rutte noemde het seksueel overschrijdend gedrag achter de schermen van het programma “onacceptabel en onbetamelijk”. De wanpraktijken kwamen aan het licht tijdens een uitzending van BOOS, een programma van presentator en journalist Tim Hofman.

Rutte zei niet volledig op de hoogte te zijn over de feiten, maar zou wel “heel erg geschrokken” zijn van de “signalen” die naar buiten zijn gekomen. De premier verwees naar de rol van het onderzoek dat ondertussen werd geopend. “Als daaruit blijkt dat strafbare feiten zijn gepleegd, kan aangifte worden gedaan en kan het Openbaar Ministerie vervolging instellen.”

LEES OOK. Oud-deelneemster aan ‘The voice of Holland’ Nienke (23): “Ik was bang dat mijn vriend zijn job zou verliezen als ik sprak over wat er gebeurd is”

Maandag nog riepen de Nederlandse minister van Justitie Dilan Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Cultuur en Media Gunay Uslu alle slachtoffers op om aangifte te doen. “Seksueel grensoverschrijdend gedrag is onacceptabel”, aldus Uslu. “Voor mij geldt hier echt zero tolerance.” Maandagavond getuigden twee slachtoffers in het praatprogramma Beau over het grensoverschrijdend gedrag van bandleider Jeroen Rietbergen.

The Voice of Holland is voorlopig stilgelegd, na beschuldigingen van seksueel wangedrag aan het adres van Rietbergen en jurylid en rapper Ali B. Rietbergen heeft inmiddels bekend. Tegen Ali B. is aangifte gedaan. Hij ontkent de beschuldigingen.

Door de aantijgingen haakten verschillende sponsors, zoals Lidl en T-Mobile, af. Ook isla pastilles en Renault hebben ondertussen de samenwerking stopgezet, schrijft De Telegraaf.