Een nieuw lesje in het ABC: deze expo laat topillustratoren het alfabet weer bedenken

Jarenlang was Van schrijver tot lezer één van de vaste expo’s in Villa Verbeelding. Op de tweede etage van het statige herenhuis in de Hasseltse Bampslaan werd het ontstaansproces van een boek onder het vergrootglas gelegd. Die educatieve tentoonstelling wordt vervangen door De ABC kamer. Vormgever Luk Van der Hallen bedacht een poëtische installatie: alledaagse objecten als een stoel, soepbord, fles, wandelstok en schoenen worden beschreven met een passend gedicht.

Er is ook een muur met negentien alfabetten, zoals het Arabische en het Perzische. Op een lange tafel krijgt de bezoeker de kans om creatief om te gaan met letters, bijvoorbeeld door ze te borduren of in geheimschrift te noteren. Maar de aandacht wordt vooral getrokken door de ruimte waarvoor 26 illustratoren van iedere letter een kunstwerkje maakten.

© Boumediene Belbachir

Rattenvanger

Zo zorgde Fatinha Ramos voor de R, Tom Schamp voor de J, Rébecca Dautremer voor de D en Thé Tjong-Khing voor de X. “Voor mijn letter verwerkte ik figuren uit mijn boeken: Bosch, Vos & Haas en mijn sprookjes- en taartboeken. Je ziet ook Rapunzel, de Rattenvanger van Hamelen en Sindbad de Zeeman voorbijkomen. Een onderonsje à la Déjeuner sur l’herbe”, knipoogt Tjong-Khing.

“Ze hebben allemaal echt hun best gedaan om er iets moois van te maken”, zegt Marijke Rekkers, coördinator van Villa Verbeelding. “Waarom we dit initiatief namen? Eenvoudig, iedereen is met letters bezig, van de jongste tot de meest ervaren lezer. Omdat de focus in al onze initiatieven op jeugdliteratuur en illustratie ligt, vonden we dit een geschikte manier om een breed publiek te bereiken.”

De ABC Kamer, in Villa Verbeelding, Bampslaan 35 Hasselt. Alle info: www.villaverbeelding.be