Advocaat Jef Vermassen zal optreden voor de moeder van Dean (4)

Strafpleiter Jef Vermassen is geraadpleegd door de moeder van het vierjarige slachtoffer Dean Verberckmoes en hij zal als advocaat optreden voor de vrouw. Dat bevestigt Vermassen, die nog geen details kan geven over de zaak.

Moeder Elke Verberckmoes had haar zoon voor het laatst gezien op woensdag 12 januari in de Dalstraat in Sint-Niklaas. Daar werd ze afgezet door Dave De Kock aan het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Hiëronymus, waar ze behandeld werd voor een depressie. Dean zou bij De Kock en zijn Nederlandse vriendin R. W. in Sint-Gillis-Waas logeren. De Kock zou echter ruzie gekregen hebben met zijn vriendin en met het kind vertrokken zijn.

Het afgelopen weekend had de moeder aangifte gedaan van de verdwijning. Ze verklaarde dat De Kock al eerder op het kind had gepast en dat ze hem volledig vertrouwde. De vrouw krijgt op sociale media harde verwijten, omdat ze het kind aan hem toevertrouwde, maar stelde dat Dean een goede band had met De Kock en dat ze niet wist dat hij veroordeeld was voor de fatale mishandeling van een kind van twee jaar oud in 2008.

Advocaat Jef Vermassen zal de vrouw nu bijstaan. “Ik kan bevestigen dat ik de raadsman ben van de mama van het slachtoffertje. Maar vooraleer ik verklaringen afleg, wil ik haar eerst onder vier ogen kunnen spreken. Dat gebeurt vanavond.”

Hij trad als advocaat van de burgerlijke partij al op voor nabestaanden van slachtoffers van onder meer de moorden gepleegd door Kim De Gelder, Ronald Janssen en Hans Van Themsche.

