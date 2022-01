Wat we al weten over de dood van Dean Verberckmoes (4)

Hij ging overnachten bij ‘knuffelmeter’ R., maar kwam nooit meer thuis. Wat Dean Verberckmoes (4) overkomen is, tart alle verbeelding. De jongen uit Sint-Niklaas werd ontvoerd door Dave De Kock, die tien jaar in de gevangenis bleek te hebben gezeten voor de moord op een peuter, en dood teruggevonden tussen enkele betonblokken. Dit is wat we al weten over de zaak.

Zoals hij dat al zo vaak gedaan had, bleef Dean Verberckmoes (4) vorige woensdag slapen bij ‘knuffelmeter’ R. in Sint-Gillis-Waas. Mama Elke (39) uit Sint-Niklaas had geen enkele reden om zich daar zorgen over te maken: het was altijd goed gegaan en Dean zag R. graag. De volgende dag kreeg ze een berichtje, dat Dean nog een nacht daar zou blijven “omdat hij dat gevraagd had”. En een dag later nog eens hetzelfde. Leugens, zo bleek, omdat R. Elke niet durfde te zeggen dat haar nieuwe vriend Dave De Kock er na een hevige ruzie met Dean vandoor was gegaan.

Zondag werd een opsporingsbericht met de nodige urgentie verspreid. Maandag volgde een emotionele smeekbede van de moeder van Dean aan het adres van de ontvoerder. “Laat mijn zoon op een veilige plaats achter, dat is het enige wat ik vraag. We staan doodsangsten uit”, klonk het.

De Kock werd diezelfde dag nog opgepakt door de politie. Hij was met het jongetje naar Nederland gereden, zo bleek. Zijn auto, een grijze Peugeot 206, werd gespot door intelligente camera’s. Een patrouille vond de auto achtergelaten bij een bedrijf in Gorinchem. De Kock zelf werd even later in de buurt opgepakt. Hij gedroeg zich verdacht: hij zou binnengekeken hebben in huizen.

De man was zwaar geïntoxiceerd. Pas na enkele uren kon hij verhoord worden en zette hij de politie op weg naar de plaats waar het levenloze lichaam van de jongen maandagavond aangetroffen werd. Hij toonde zelfs waar hij de jongen tussen de betonblokken verstopt had in het Nederlandse Zeeland.

Wat is er met Dean gebeurd?

Dat is op dit moment nog een vraagteken. Zeker is dat de jongen met De Kock is meegegaan naar Nederland en dat zijn levenloze lichaam daar, verstopt tussen betonblokken, gevonden werd. Maar hoe hij gestorven is, is op dit moment een vraagteken.

Wie is die Dave De Kock?

Dave De Kock (34) uit Mortsel, die sinds juli een koppel was met R., is al meermaals in aanraking gekomen met de politie en het gerecht. Hij was in 2010 veroordeeld tot 10 jaar cel omdat hij zijn toenmalig stiefzoontje Miguel (2) gruwelijk had mishandeld, waardoor het jongetje uiteindelijk om het leven kwam. In december 2018 was hij vrijgekomen na het uitzitten van zijn volledige straf, ondanks verwoede pogingen om vervroegd vrij te komen.

Toen De Kock in 2018 zijn straf had uitgezeten en weer vrij kwam, kon het gerecht hem niet meer opvolgen. “De man had zijn straf zonder problemen uitgezeten. Ironisch genoeg is er meer opvolging als de man op voorwaarden vervroegd werd vrijgelaten”, zegt meester Joachim Meese. “Maar als iemand zijn straf volledig uitzit, komt hij vrij als een vrije burger. Nu bestaat er wel een terbeschikkingstelling, maar die moet uitgesproken worden bij de initiële straf. Dan wordt iemand nog 5 tot 15 jaar verder opgevolgd.”

Mama Elke zei in een interview geweten te hebben dat De Kock in de gevangenis gezeten had, maar niet waarom. “Ik vertrouwde hem. Nooit kreeg ik het gevoel dat hij zaken verzweeg.” Als ze het geweten had, zo zegt ze nog, “had ik hem nooit mijn kinderen toevertrouwd”.

Welke onderzoeksdaden worden er nu nog gesteld?

De Belgische en Nederlandse politie zullen nu een onderzoek voeren naar het feiten. In het kader daarvan werd dinsdag al R. opgepakt, de vriendin van De Kock. Zij zou gelogen hebben om haar vriend te beschermen, zo meent mama Elke. Daarna werd ook nog een huiszoeking uitgevoerd bij een bewoner wiens huis bezocht zou zijn door De Kock.

De Kock werd in verdenking gesteld van wederrechtelijke vrijheidsberoving en betrokkenheid bij het overlijden van de vierjarige jongen. Het is nog onduidelijk of hij in Nederland of in België berecht zal worden als het tot verdere vervolging komt, wat meer dan waarschijnlijk het geval zal zijn.