Thibau Nys doet mee aan het WK: definitief groen licht na laatste test in het bos

Thibau Nys (19) staat op zaterdag 29 januari aan de start van het WK voor beloften in Fayetteville. Een laatste test in het bos pakte vandaag positief uit.

“Ik vrees dat ik voor de vijfde keer mijn sleutelbeen gebroken heb”. Thibau Nys zag het somber in na zijn zware val op het BK voor beloften in Middelkerke. Uiteindelijk viel de blessure beter mee dan verwacht: geen breuk, wel een zogenaamde ‘luxatie’, microscheurtjes in de ligamenten die de het sleutelbeen en het schouderblad bij elkaar houden. Nys ‘profiteerde’ van een plaatje dat dokters hadden aangebracht na de eerdere sleutelbeenbreuk die hij dit seizoen opliep in de cross van Waterloo.

Nys kon snel weer op de fiets, waardoor hij toch hoop bleef houden op deelname aan het WK in Fayetteville. Na een laatste test in het bos vandaag – samen met vader Sven – is er nu definitief groen licht. Nys reist af naar de Verenigde Staten om het WK te betwisten.

Thibau Nys zag het somber in na zijn zware val op het BK voor beloften in Middelkerke, maar kon toch snel weer op de fiets — © BELGA

Trek-Baloise gaf eerder aan dat het WK voor Thibau Nys alleen een optie was indien dit medisch verantwoord was. Bondsdokter Kris Van Der Mieren is ervan overtuigd dat hij geen onverantwoorde risico’s neemt: “Een subluxatie van het AC-gewricht, de aanhechting tussen het schouderblad en het sleutelbeen, is een letsel dat ik in mijn praktijk vaker zie en dat op zich geen ramp is. Het staat deelname aan wielerwedstrijden, zelfs veldritten, niet in de weg”, zo geeft hij aan.

“Het kan pijnlijk zijn, maar met de juiste tapingtechnieken kan je spanning van de ligamenten wegnemen. Uiteraard neemt de entourage van Thibau geen risico. Ze beslissen alleen om deel te nemen aan het WK als dat medisch verantwoord is. Honderd procent ‘waterdicht’ is het nooit, maar in topsport gaat het altijd om het managen van kleine mankementjes. Het is altijd een afweging, waarbij de sportieve toekomst van de renner voorop staat.”

“Bij de aanmaak van nieuwe vezels in de ligamenten is beweging niet eens slecht. Move to Cure, zoals men dat zegt. De sterkte van de nieuwe vezels wordt mee bepaald door de krachten waar ze aan bloot worden gesteld. Uiteraard geldt daar bij niet: hoe meer, hoe beter. Een nieuwe valpartij zou niet optimaal zijn. Maar ik heb er vertrouwen in dat Thibau op het WK veilig zijn job zal kunnen doen.”

Nys liet Sven Vanthourenhout vandaag al weten dat hij het WK zal rijden. De bondscoach had voor hem ook na zijn blessure een plaats vrij gehouden in de selectie.