Timothy Castagne moet onder het mes. De 26-jarige Rode Duivel heeft al even last van een slapend been en blijkbaar ligt de oorzaak in een dijspierblessure.

Enkel een operatie kan hem van dat letsel af helpen. Volgens Leicester-coach Brendan Rodgers moet rekening worden gehouden met een revalidatie van 8 à 9 weken. (rco)