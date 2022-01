Jeugdvrienden krijgen 20 maanden cel voor plantage in kelder

Een veertiger uit Maaseik en zijn 35-jarige kameraad uit Oudsbergen kregen 20 maanden cel voor een plantage in de kelder van een woning in Maasmechelen. Ze moeten elk 17.500 euro winst terugbetalen.

De plantage was actief tussen 1 oktober 2018 en 13 december 2019. Het onderzoek werd opgestart op 19 maart 2019 nadat de politie getipt werd over de plantage in de kelder van een woning in het Maasmechelse Eisden. De veertiger stond er in die periode ingeschreven en zijn 35-jarige kameraad logeerde er ook af en toe. De stroom- en warmtemetingen waren positief. Op 12 december 2019 viel de politie binnen in de woning en vonden de inspecteurs vier kweekruimtes met honderden oogstrijpe planten. De materialen werden volgens de procureur aangekocht in een Nederlandse growshop.

1.123 oproepen

De veertiger bekende meteen. “Ik heb er enorm veel spijt van. Ik heb het gedaan omdat ik in financiële problemen terechtkwam door mijn scheiding.” Volgens de aanklager had de man een schuldenberg van zo’n 250.000 euro.

De 35-jarige jeugdvriend van de Maaseikenaar ontkende dan weer met klem. “Ik vraag me echt af hoe ik hierin verzeild ben geraakt”, zo zuchtte de man voor de Tongerse rechter. “Mijn verleden spreekt niet in mijn voordeel maar met dit drugsgedoe ben ik nooit betrokken geweest.” Toch wijst het mastonderzoek erop dat zijn gsm 407 keer in de buurt van de veertiger en de plantage gecapteerd werd. De man zou ook verschillende keren gelogeerd hebben in de woning en de twee mannen belden maar liefst 1.123 keer naar elkaars oproepnummer.

20 maanden cel

De twee mannen werden allebei schuldig bevonden aan de plantage. Elk kregen ze een celstraf van twintig maanden en een geldboete van 8.000 euro. De veertiger kreeg de helft van de straf met uitstel opgelegd. Voor elk van hen werd een winst van 17.500 euro verbeurd verklaard. Aan de elektriciteitsmaatschappij moeten ze een schadevergoeding van 10.849 euro betalen voor de gestolen energie.