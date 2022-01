Zes bommengooiers nieuwjaarsnacht Heusden-Zolder geïdentificeerd

(zb)

De oudejaarsavond die aan de Koolmijnlaan in Heusden zeer onrustig verlopen is wordt nog volop onderzocht. Volgens de buurt leek die nacht op een oorlogsgebied die ze in geen 50 jaar gezien hebben. Intussen werden er al zes daders geïdentificeerd, onder hen vijf minderjarigen. Burgemeester Mario Borremans (GOED) en ook voorzitter van het lokale politiecollege wil dit niet meer laten gebeuren. “We kunnen en zullen dit niet zonder gevolgen laten passeren”, aldus burgemeester Borremans. “De jongeren moeten voelen dat dit niet kan. Ook hun ouders moeten aangepakt worden. Het is in de eerste plaats hun verantwoordelijkheid. De politie zal in samenspraak met het parket de daders bestraffen.”

Daarnaast wil de burgemeester preventief actie ondernemen. “We gaan ook in gesprek met afgevaardigden van alle partijen op en rond de Koolmijnlaan zoals de moskeeverenigingen, de handelsvereniging en de plaatselijke jongerenwerkingen. Het is jammer en zeer onrespectvol dat bepaalde mensen oudejaarsnacht letterlijk verknallen voor een hele buurt. Dit mag niet meer gebeuren. We hebben daarom gekozen voor een sociaal-preventieve aanpak, die gecombineerd gaat met performant cameratoezicht, een strikte handhavingspolitiek en een repressieve aanpak.”

Op nieuwjaarsdag zette een andere groep jongeren de situatie recht door samen de Koolmijnlaan op te ruimen.