Samana-Lutselus Diepenbeek klinkt op het jaar 2022

De enthousiaste vrijwilligers van Samana-Lutselus Diepenbeek staan ook dit jaar weer klaar voor degene die met ziekte of eenzaamheid te maken hebben.

Sociaal contact is hun belangrijkste opdracht. Elke maand brengen zij een bezoek voor een fijne babbel of nodigen zij hen uit op de gezellige bijeenkomsten, wandeling of busuitstap. Kortom zij creëren netwerken waarin mensen elkaar vinden en het voor elkaar opnemen. “Graag willen wij onze groep vrijwilligers vergroten, daarom doen wij een warme oproep aan allen de zich willen engageren voor dit mooi vrijwilligerswerk. Neem gerust contact op met Denise Van Meenen op 011/323387 “