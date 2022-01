Vrouw (32) at enkel fastfood tot de pandemie haar favoriete restaurants sloot: “60 kilo kwijt door zelf te koken”

De pandemie veroorzaakt door het coronavirus was – en is – voor iedereen levensveranderend. Dat was ook het geval voor de Britse Samantha Taylor (32). De jonge vrouw was verzot op alles dat niet erg goed was voor haar: fastfood, chocolade en snoep. Ze gebruikte eten om zichzelf te troosten na het verlies van haar moeder en liet iedere avond een maaltijd leveren. Maar door de lockdown in 2020 werd Samantha geconfronteerd met haar slechte eetgewoontes toen haar favoriete fastfoodrestaurants moesten sluiten en ze zelf haar potje moest koken. De Britse besefte dat ze houdt van koken en dat ze ook graag weet wat er in haar eten zit. “Intussen ben ik bijna 60 kilo kwijt”, aldus Samantha, die na het verlies van enkele kilo’s ook kon beginnen sporten en nu veel meer zelfvertrouwen heeft.