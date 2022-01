Antwerpse luchthaven trekt aanvraag voor “eeuwige” milieuvergunning weer in

Tegen de nu ingetrokken aanvraag was er in de buurt heel wat protest, net als tegen het bestaan van de luchthaven zelf. Er werden meer dan 2.600 bezwaarschriften ingediend tijdens het openbaar onderzoek en verschillende instanties adviseerden negatief. Er was echter nog geen beslissing gevallen in het dossier.

De partij Groen reageert alvast tevreden op het intrekken van de aanvraag. “De uitbater houdt de eer aan zichzelf”, zegt Antwerps gemeenteraadslid Ilse Van Dienderen. “Men besefte dat een eeuwigdurende aanvraag voor een verlieslatende luchthaven in dichtbevolkt gebied met bouwmisdrijven op het terrein zo goed als onvergunbaar was. Dit is voor de Groenen van Antwerpen, Deurne, Berchem, Mortsel, Borsbeek en Boechout een eerste belangrijke horde, maar de strijd is nog niet gestreden.”

Groen zegt “waakzaam” te blijven voor eventuele toekomstige aanvragen. De partij vindt dat het luchthaventerrein in de toekomst anders moet worden ingevuld, als groene openbare ruimte.

De huidige milieuvergunning van de luchthaven in Deurne loopt af in juni 2024. Tegen dan moet ze dus over een nieuwe (omgevings)vergunning beschikken om verder te kunnen gaan met de exploitatie.