Rusland wil ongevaccineerde concurrenten van Loena Hendrickx naar Spelen sturen en riskeert zo een aanvaring met het IOC

Het voltallige podium op het EK in Talinn is nog niet gevaccineerd. — © EPA-EFE

Er dreigt een aanvaring te komen tussen het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en de Russische federatie. Rusland wil namelijk drie ongevaccineerde kunstschaatssters richting Peking sturen. Dat druist volgens het IOC in tegen de regels. Enkel sporters die zijn ingeënt tegen het coronavirus mogen immers aan de Winterspelen deelnemen. Sporters die onder die verplichte prik willen uitkomen, moeten voor aanvang van hun wedstrijd 21 dagen in China in quarantaine.