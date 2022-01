132 ijsblokjes en een juweel van een vaas: de favorieten van de Billie-redactie

Zachte plaids, zachte truien, of toch liever keiharde ijsblokjes? Deze hebbedingen shopte de Billie-redactie de afgelopen weken bij elkaar.

Nu nog een chalet

Ann, eindredactie: “Wintersport zit er ook dit jaar niet in, maar deze trui en een portie kaasfondue en het voelt toch een beetje alsof ik in de bergen zit.”

Trui van Vero Moda, 49,99 euro

Bolletjes, baby

Lise, adjunct-chef: “M’n zoontje kreeg dit (Belgische) pyjamaatje van zijn liefste meter. Ik ben helemaal verliefd op het zachte sponzen stofje en de schattige bolletjes.”

Pyjama van Mundomelocoton, 49,95 euro

Bloemetjes in blauw

Lise, adjunct-chef: “Grijs en koud weer: dan wil ik bloemen in huis. En die moeten in een leuke vaas. Deze van Louise Roe is een juweeltje, ze heet dan ook Jewel.”

Jewel vaas small van Louise Roe, 80 euro

Tweede liefde

An, chef magazine: “Ik vond deze trui meteen geweldig, maar hij was al heel snel uitverkocht. Dus zocht én vond ik ‘m – nog gloednieuw en ongedragen – op Vinted, mijn favoriete manier van online shoppen. Heel blij mee!”

Essentiel sweater, tweedehands gekocht op Vinted

Zacht prijsje

Frédérique, eindredactie: “Blikvanger voor een eerder saaie zitbank: olijfkleurige plaid met een opvallend geel streepje en voor een zacht prijsje.”

Olive plaid van Malagoon, 39,95 euro

Veelijsend

Frédérique, eindredactie: “Ook al heb ik er maar twee of drie nodig, toch vallen alle ijsblokjes tegelijkertijd uit mijn ijsvormpjes om dan nutteloos in de gootsteen weg te smelten. Met deze ice box maak en bewaar ik 132 individuele blokjes. Een mooi en duurzaam cadeautje voor mezelf.”

Ice box van Lekue, 30,83 euro

