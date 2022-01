N-VA wil volledig omgangsverbod met kinderen na veroordeling voor zware kindermishandeling

De 4-jarige Dean Verberckmoes werd afgelopen weekend als vermist opgegeven en maandag dood teruggevonden in de Nederlandse provincie Zeeland. Dave De Kock, de 34-jarige man die op het kind paste, is intussen opgepakt. De man werd in 2010 veroordeeld tot tien jaar cel voor de onmenselijke behandeling van een 2-jarig kind met de dood tot gevolg, maar deed die straf volledig uit en was dus niet onderworpen aan voorwaarden. Toen de man werd veroordeeld bestond het systeem van terbeschikkingstelling nog niet. Een veroordeelde wordt dan na het uitzitten van de straf door justitie verder opgevolgd.

Volgens N-VA-Kamerleden Sophie De Wit en Valerie Van Peel toont het drama aan dat het systeem tekortschiet. De twee pleiten ervoor om een volledig omgangsverbod met kinderen in te voeren voor daders die veroordeeld zijn voor zware kindermishandeling of -misbruik. “Als beveiligingsmaatregel om andere kinderen voor die gruwel te behoeden en niet meer moeten vaststellen dat er alweer te laat gehandeld werd. Een tweede kans klinkt mooi, maar niet iedereen heeft er recht op, toch niet onvoorwaardelijk en zeker niet als het over kinderen gaat.”

Daarnaast is ook de verdere opvolging na een veroordeling van belang, klinkt het. “Als men ziet dat een veroordeelde gedetineerde zijn strafeinde nadert en totaal geen schuldinzicht heeft of stappen zet in de richting van herstel, zouden er maatregelen moeten getroffen worden om de maatschappij te beschermen. Zeker als blijkt dat het gaat om iemand met een zwaar psychiatrisch profiel, is het onaanvaardbaar om die persoon zomaar op te sluiten zonder enige behandeling, laat staan dat die persoon zonder enige voorwaarde opnieuw in de samenleving gedropt wordt. Dat is bijna vragen om nieuwe slachtoffers.”