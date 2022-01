‘Persconferentie onder voorbehoud’, maar KRC Genk-coach Bernd Storck kan wel weer rekenen op Paul Onuachu

Gaat KRC Genk-KV Mechelen woensdagavond door of niet? De knoop wordt mogelijk zelfs pas dinsdagavond doorgehakt. Genk-coach Bernd Storck denkt er het zijne van maar had dinsdagmiddag ook positief nieuws te melden: hij kan opnieuw een beroep doen op Gouden Schoen Paul Onuachu.

“Het oordelen laat ik aan jullie over”, grijnsde Bernd Storck op de ‘persconferentie onder voorbehoud’. “Ik kan daags voor de wedstrijd alleen maar vaststellen dat we nog in het ongewisse zijn. Spelen we of spelen we niet, het ligt volledig buiten mijn macht. En dus kan ik er alleen maar van uitgaan dat we woensdagavond voetballen. In die zin hebben we de voorbije dagen de wedstrijd ook ‘zonder voorbehoud’ voorbereid, het woord ‘misschien’ is hier niet gevallen. De spelers moeten toeleven naar deze wedstrijd met dezelfde focus als ze dat anders doen. Ze trainden dinsdagochtend erg goed, ontbijten woensdag samen, trainen heel licht en gaan dan op afzondering. Mocht dinsdagavond alsnog blijken dat de match wordt afgelast dan trainen we woensdag en bereiden we intensief de wedstrijd van zondag op Union voor.”

Gemakzucht

De onzekerheid, die rond deze wedstrijd hangt, weerspiegelt zich ook in de mogelijke ploegopstelling van de tegenstrever. Wie is er fit bij KV Mechelen en wie komt er aan de aftrap?

“In onze voorbereiding hou ik vooral rekening met de manier van voetballen van de tegenstrever”, aldus Storck. “Welke spelers er precies de posities invullen, is minder belangrijk. KV Mechelen voetbalt via een herkenbaar systeem. Ik verwacht op dat vlak geen grote veranderingen. Ik schat Mechelen hoog in, voor mij behoren ze tot de beste vijf ploegen van het land. Ze willen, net zoals wij, graag de bal. Dat kan boeiend worden.”

“In elk geval is het een ploeg van een ander kaliber dan Beerschot. Ik ben heel tevreden met de manier waarop we het jaar zijn begonnen. Maar we speelden zondag zeker geen perfecte wedstrijd. We startten te slap in onze twee helften. Dergelijke openingsfase kan ons tegen een ploeg van het niveau van KV Mechelen een vroege tegengoal kosten en dan hol je achter de feiten aan. Maar vooral de tweede helft viel me zwaar: we speelden alsof ons niks meer kon overkomen bij een 2-0-voorsprong. Die gemakzucht wil ik niet meer zien. Dat zijn onze werkpunten, over het algemeen ben ik wel heel tevreden met de manier waarop deze ploeg traint en speelt.”

Heynen als verlengstuk

Bernd Storck kan opnieuw een beroep doen op zijn Gouden Schoen. Paul Onuachu is hersteld van een scheur in de hamstrings en inzetbaar. Maar dat betekent niet dat hij klaar is om al 90 minuten te spelen.

“Ik ben tevreden met de manier waarop Iké Ugbo de positie van diepe spits al invulde. Het is jammer dat hij twee kansen onbenut liet maar Ugbo dwong ze wel knap af met zijn loopacties. Op die manier creëert hij ook ruimte voor onder meer Ito en Bongonda. Plus voor Hrosovsky, die ik meer als een 8 zie dan als defensieve middenvelder. Patrik is bijzonder slim en bijna perfect tweevoetig. Dat geeft hem scorend vermogen. Bryan Heynen zie ik meer als 6. Hij werkt hard, geeft als kapitein altijd het goede voorbeeld. Bryan is mijn verlengstuk op het veld, schat de situaties tactisch goed in.”

Nemeth onbeschikbaar

Paul Onuachu vervangt in de wedstrijdkern Andras Nemeth. Die ondervond na zijn knaldebuut tegen Beerschot - de Hongaarse tiener scoorde na amper drie minuten - lichte hinder aan de enkel. “Nemeth trainde daarom niet. Onderzoek wees uit dat er niks ernstigs aan de hand is, maar de match tegen Mechelen komt te vroeg”, besloot Storck.