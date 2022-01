Officieel: Igor De Camargo zet carrière verder in 1B bij RWDM

Igor De Camargo zet een stapje terug en gaat aan de slag bij 1B-club RWDM. De Braziliaanse Belg ondertekende in Molenbeek een contract tot het einde van het seizoen. Voor de 38-jarige De Camargo is het een terugkeer naar het Edmond Machtensstadion. In 2005 lanceerde de spits zijn carrière in België bij het toenmalige FC Brussels.

De Brusselse club had De Camargo overgenomen van Racing Genk, waar een doorbraak uitbleef. Na een knaljaar in Molenbeek, met 14 goals in 28 matchen, versierde De Camargo een transfer naar Standard. Later zou hij ook nog spelen voor onder meer Borussia Mönchengladbach en Hoffenheim. De voorbije 3,5 seizoenen was De Camargo actief bij KV Mechelen.

“Het was voor mij een evidentie om Igor terug naar onze tempel te halen”, zei voorzitter Thierry Dailly in een reactie. “Deze zomer waren er reeds contacten maar uiteindelijk is dit niet kunnen doorgaan. In dit stadion heeft hij zijn succesvolle carrière gelanceerd. Hij behoort tot grootste doelpuntenmakers van de club in de laatste jaren. Dit ligt in lijn met de ambitie van de club om belangrijke spelers binnen te halen die het DNA van Molenbeek in zich hebben.”

RWDM staat halverwege de competitie in 1B derde, met een punt minder (en een duel minder gespeeld) dan nummer twee Waasland-Beveren. De nummer twee in 1B speelt op het einde van het seizoen barrages voor promotie naar de Jupiler Pro League.

RWDM kreeg vorige week met de Amerikaan John Textor een nieuwe meerderheidsaandeelhouder. Textor heeft ook aandelen in Premier League-club Crystal Palace.