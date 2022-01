Vlaanderen koopt in Sint-Truiden 54 hectare bebosbare grond. Na aanplanting wordt het het Volmolenbos. Agentschap Natuur en Bos is aan een forse bosuitbreiding bezig. Bossen moeten ook diverser. In het Volmolenbos worden bijvoorbeeld de aanwezige hoogstamboomgaarden bewaard en versterkt. Daarnaast is er ook ruimte voor recreatie en komen er verschillende wandel-en fietsroutes.