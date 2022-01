Oud-trainer Pierre Berx in de bloemetjes gezet door ex-spelers

Oud-trainer Pierre Berx wordt 82 jaar op donderdag 20 januari. Zijn dochter Inge zorgde vorig weekend alvast voor een aangename verrassing. In het oude supporterslokaal werd Pierre in de bloemetjes gezet door voormalige spelers en bestuursleden van KFC Verbroedering Geel, waar hij ooit nog trainer was.

Pierre Berx, oud-voetbaltrainer van Bocholt, Lommel, Dessel, Bilzen, Overpelt Fabriek en KFC Verbroedering Geel, viert op 20 januari zijn 82ste verjaardag. In de jaren 60 was hij vele jaren actief als voetballer bij Overpelt Fabriek. Daarna gaf hij ook nog jarenlang les aan de Heizelschool. Om zijn verjaardag te vieren, had zijn dochter Inge vorige zondag voor een verrassing gezorgd. Zonder medeweten van haar vader had ze enkele Antwerpse en Limburgse spelers en bestuursleden van KFC Verbroedering Geel van het seizoen 1986-1987 uitgenodigd in café Het Wijnhuis in Geel, hun voormalig supporterslokaal. Bij een natje en een droogje werden heel wat leuke herinneringen bovengehaald van 35 jaar geleden.