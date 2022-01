Nederlandse politie voert huiszoeking uit in onderzoek naar dood Dean (4), verdachte blijft aangehouden

De 34-jarige Dave De Kock wordt verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving en betrokkenheid bij het overlijden van de vierjarige Dean Verberckmoes. Dat bevestigt de Nederlandse politie. In het Nederlandse Koudekerke werd de bewoner ondervraagd van een woning die de verdachte bezocht had.

In Nederland werkt een rechercheteam met twintig politiemensen op de zaak, zegt de politie. “De 34-jarige Belg is in verzekering gesteld. Hij wordt verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving en betrokkenheid bij het overlijden van de vierjarige jongen. Het onderzoek van de Nederlandse politiemensen richt zich op hetgeen de verdachte in Nederland heeft gedaan. Daarbij proberen de rechercheurs te reconstrueren waar zij geweest zijn en eventueel verbleven hebben.”

De Nederlandse politie trof het lichaam van Dean maandagavond rond 22.00 uur aan in Vrouwenpolder, een dorp in de gemeente Veere in de Nederlandse provincie Zeeland. Het kind werd gevonden ter hoogte van Neeltje Jans, een werkeiland dat onderdeel uitmaakt van de Oosterscheldekering. Het Oost-Vlaamse parket, dat de verdwijning van De Kock en Dean Verberckmoes onderzoekt, bevestigde het overlijden. Er werd een wetsdokter aangesteld om de doodsoorzaak te achterhalen, maar politie en parket geven daarover nog geen details.

De Nederlandse politie bevestigt wel dat het lichaam gevonden werd op aanwijzing van De Kock. Hij zou bij zijn arrestatie maandagnamiddag onder invloed geweest van zijn drugs, maar na uitgebreid verhoor gaf hij toch de locatie van het lichaam.