Presentatie Luik-Bastenaken-Luik 2022: nieuwe startplaats en twee kleine wijzigingen

De 108e editie van Luik-Bastenaken-Luik heeft weinig verrassingen in petto. Wegens werken is er geen start op de Place-Saint Lambert in Luik, maar trekt het peloton zich op gang in de Quai des Ardennes, waar ook de finish ligt na 254,7 km. Dat maakt de organisatie dinsdag bekend via Twitter.

De laatste Belgische winnaar is Philippe Gilbert in 2011. Hij neemt na 2022 afscheid van het profpeloton en droomt van een mooi feest in zijn klassieker.

Vorig jaar bracht Tadej Pogacar de wedstrijd op zijn naam, ook nu zal hij er bij zijn. Aan het parcours zijn er weinig veranderingen, behalve de start en dan nog twee kleine wijzigingen. Wegens de zondvloed en de gevolgen van de regenval kan het peloton niet over de Côte des Forges. Om de verbinding van La Redoute naar La Roche au Faucons te maken, gaat het nu over de Côte de Sprimont, al is dat niet langer een gecategoriseerde helling, iets waar de renners het wellicht niet eens mee zullen zijn wegens de steiltegraad.

25 teams zijn welkom bij de mannen. 18 WorldTour-teams, Alpecin-Fenix, Arkea-Samsic en Total Energies hebben automatisch startrecht. Vier ploegen krijgen een wildcard: Equipo Kern Pharma, Uno-X Pro Cycling Team, Sport Vlaanderen-Baloise en Bingoal Pauwels Sauces WB.

In totaal moeten de mannen over 10 gecategoriseerde hellingen, waarvan acht in de laatste 100 km:

Côte de la Roche-en-Andenne, Côte de Saint-Roch, Côte de Mont-le-Soie, Côte de Wanne, Côte de Stockeu, Côte de la Haute-Levée, Col du Rosier, Côte de Desnié, Côte de la Redoute, Côte de la Roche-au-Faucons.

Bij de vrouwen won Demi Vollering vorig jaar en krijgen we in 2022 de zesde editie. De vrouwen vertrekken in Bastenaken en moeten 142,1 km afleggen, waarvan 125 km over hetzelfde parcours als de mannen. In totaal krijgen ze zeven gecategoriseerde hellingen voorgeschoteld, waaronder een nieuwe helling: de Côte de Mont-le-Soie die ook bij de mannen werd opgenomen.

De zeven hellingen bij de vrouwen:

Côte de Mont-le-Soie, Côte de Wanne, Côte de Haute-Levéé, Col du Rosier, Côte de Desnié, Côte de la Redoute, Cöte de la Roche-aux-Faucons.