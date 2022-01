Servische landgenoot wil het vertrek van Djokovic ‘wreken’: “Gemotiveerd om hem trots te maken”

Op de Australian Open is het vertrek van Novak Djokovic nog steeds niet verteerd. De Servische nummer 1 moest het land verlaten en dat zorgde voor hevige emoties bij zowel fans als spelers. Landgenoot Miomir Kecmanovic wil zijn landgenoot alvast wreken door goed te presteren in Australië.

Zoekt u niet naar Novak Djokovic op de Australian Open. De Servische nummer 1 van de wereld kwam de afgelopen dagen in een storm terecht nadat hij als niet-gevaccineerde het land in kwam. Dat was niet volgens de regels, oordeelde een Australische rechter. Exit Djokovic en dus geen nieuwe grandslamoverwinning voor de Serviër.

Het voorval van Djokovic zorgde voor gemengde gevoelens bij de andere tennissers. Zo is Miomir Kecmanovic wel erg gemotiveerd om zijn landgenoot te ‘wreken’. Kecmanovic zou normaal Djokovic in de eerste ronde op de Australian Open tegenkomen. Door de exit van zijn landgenoot viel dat plan dus in het water. In plaats daarvan kwam Kecmanovic uit tegen lucky loser Salvatore Caruso. De Serviër won vlot in drie sets en kon zich zo plaatsen voor de volgende ronde.

“Wij (Servische spelers) zijn gemotiveerd om Novak op een bepaalde manier te wreken, om hem trots te maken. Hij heeft zoveel voor ons allemaal gedaan, het was moeilijk om te zien wat hij doormaakte”, zei Kecmanovic tegen een Servische journalist.