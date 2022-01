Zelf limonade maken is niet moeilijk: deze schilderachtige 'Billie van Gogh' bewijst het

Maak zelf een limonade zonder al te veel gedoe. Met water als basis, een scheut siroop en een paar sapjes kom je al een heel eind. Knal er iets van fruit bij en je hebt meteen een drankje dat niet zou misstaan op een stilleven in een museum.

Billie van Gogh

Voor 1 persoon

5 minuten

Nodig

180 ml water

20 ml vlierbloesemsiroop

60 ml veenbessensap

15 ml vers limoensap

ijsblokjes

een stukje vijg

Doen

Doe een paar ijsblokjes in een shaker. Doe er water, vlierbloesemsiroop, veenbessensap en limoensap bij. Shake stevig. Giet in een glas met ijsblokjes. Garneer met een oortje vijg.

Vijgen na Kerstmis

Met de zoete en aromatische vijg als ingrediënt kan je alle kanten uit, gebruik ze dus zeker ook als garnering voor een limonade of cocktail. De meest verse exemplaren eet je gewoon inclusief schil, en buiten het seizoen kun je werken met gekonfijte minivijgjes, die zijn heel mooi en overheerlijk. Als je restjes hebt, kun je die perfect gebruiken in elk dessert, op een salade of gewoon zo als hapje.

