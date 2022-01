Vrouwen drie keer over Muur van Hoei, geen verrassingen bij de mannen voor Waalse Pijl

De organisatie van de Waalse Pijl heeft dinsdag op Twitter z’n parcours voorgesteld van de editie 2022. Opvallend, de vrouwen moeten voortaan drie keer over de Muur van Hoei in plaats van twee maal, bij de mannen keert de Côte de Cherave terug in het parcours en vertrekken de renners in Blegny.

De vorige editie van de Waalse Pijl voor vrouwen kwam op naam van Anna van der Breggen. Zij won daarmee voor de zevende en laatste keer, want de Nederlandse gaat voortaan als ploegleider door het leven. Kansen dus voor andere rensters om een gooi te doen naar de winst op de Muur van Hoei.

Aan het parcours is één en ander gewijzigd bij de vrouwen. Vorig jaar kregen de rensters 8 hellingen voorgeschoteld, waaronder met de Côte du Chemin des Gueuses een nieuwe helling in het slot en moesten ze twee keer over de Muur van Hoei, goed voor 130,2 km.

In de jubileumeditie van 2022, de 25e editie, krijgen de rensters 133,4 km voorgeschoteld, opnieuw acht hellingen in totaal, maar gaat het nu drie keer over de Muur van Hoei en moeten ze niet meer over de ‘nieuwe helling’ van vorige editie.

Vorig jaar moesten de rensters pas na 97,5 km een eerste keer over de Muur, nu volgt de steile klim al na 70 km, wat zich zal laten voelen.

© BELGA

De acht hellingen bij de dameseditie van 2022: Côte de Cherave, Muur van Hoei, Côte d’Ereffe, Côte de Cherave, Muur van Hoei, Côte d’Ereffe, Côte de Cherave, Muur van Hoei.

Bij de mannen verandert er weinig, al is er wel de terugkeer van de Côte de Cherave die vorig jaar niet in het parcours lag waardoor de Côte du Chemin des Gueuses uit de omloop vliegt, net zoals bij de vrouwen. In totaal moeten de mannen over 11 gecategoriseerde hellingen, één minder dan vorig jaar.

Het parcours van 2021 vertrok uit Charleroi en telde 193,6 km. Nu ligt de start in Blegny en de finish pas na 202,1 km. Dan kennen we de opvolger van Julian Alaphilippe die er al drie keer won.

De 11 hellingen van de editie van 2022 bij de mannen:

Côte de Tancrémont, Côte des Forges, Côte d’Ereffe, Côte de Cherave, Muur van Hoei, Côte d’Ereffe, Côte de Cherave, Muur van Hoei, Côte d’Ereffe, Côte de Cherave en Muur van Hoei.

25 teams zijn welkom bij de mannen. 18 World Tour teams, Alpecin-Fenix, Arkea-Samsic en Total Energies hebben automatisch startrecht. Vier ploegen krijgen een wildcard: B&B Hotels KTM, Uno-X Pro Cycling Team, Sport Vlaanderen-Baloise en Bingoal Pauwels Sauces WB.