Leg hem tussen een hamburgerbroodje en je heb de ideale vegan burger ...

Ondanks zijn speciale naam is een portobello (soms ook: portabello of portobella) eigenlijk de XL-versie van een gewone kastanjechampignon. Hij heeft een kleine steel met een grote hoed, tot wel 12 centimeter doorsnede. Ideaal om te vullen met allerlei lekkers, zoals kaas of gehakt. Ook is hij ideaal als ‘burger’ tussen een hamburgerbroodje. Je vindt hem het hele jaar door in de supermarkt. Net zoals andere champignons was je hem best niet onder stromend water, maar maak je hem proper met een borsteltje of een stukje vochtig keukenpapier. Je bewaart hem best in de koelkast, maximaal één week. Leg hem uit de buurt van fruit om hem langer vers te houden, en uit de buurt van scherp ruikende eetwaar zoals look of ajuin. Dit om te vermijden dat hij die geuren opneemt.